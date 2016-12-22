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В Кремле рассказали о теме переговоров Путина и Макрона
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16:53
В Кремле рассказали о теме переговоров Путина и Макрона

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон проведут первую встречу, чтобы познакомиться и обсудить «обширную повестку двусторонних отношений». Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это и проекты торгово-экономического сотрудничества, и культурное взаимодействие, и так далее и тому подобное», — пояснил Песков. Лидеры двух стран обсудят основные «болевые точки» на международной арене, такие как региональные конфликты в мире, добавил Песков.

Путин и Макрон проведут встречу 29 мая, она пройдет в Париже, сообщили в понедельник, 22 мая, президентские администрации двух стран. Визит Путина приурочен к 300-й годовщине визита императора Петра I во Францию. В связи с этой датой президенты откроют в Версале выставку, подготовленную Эрмитажем.

Первый телефонный разговор лидеры двух стран провели 18 мая. Путин поздравил Макрона со вступлением в должность, лидеры говорили о развитии отношений между Москвой и Парижем. 

Теги
Владимир Путин, Эмманюэль Макрон
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