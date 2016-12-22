В компании Daimler в ФРГ начались обыски в связи с «дизельным скандалом»

В офисах компании Daimler в Германии правоохранительные органы проводят обыски. Как сообщает издание Focus Online, следственные действия связаны с делом о манипуляции данными о выхлопах вредных веществ.
Информацию о проведении обысков подтвердили в самой компании. Представитель Daimler отметил, что расследование ведется в отношении ряда сотрудников автоконцерна. При этом Daimler готов в полной мере сотрудничать со следствием.
Как уточняет Bloomberg, обыски проходят в 11 офисах компании по всей Германии. Ее сотрудников обвиняют в умышленном сокрытии информации и размещении рекламы, вводящей покупателей в заблуждение.
Ранее под следствием по делу о «дизельном скандале» оказался концерн Volkswagen. Автопроизводителей обвиняют, что они умышленно занижали данные о вредных выбросах, которые производят их автомобили. В США из-за нарушения экологических норм Volkswagen будет вынужден выплатить в общей сложности $25 млрд для урегулирования конфликта. 12 мая суд обязал автоконцерн выплатить $1,2 млрд для устранения дефектов в программном обеспечении своих автомобилей. Американские прокуроры также выразили свой интерес и к компании Daimler, заподозрив ее в аналогичных нарушениях. Из-за этого компания начала собственную проверку.