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В компании Daimler в ФРГ начались обыски в связи с «дизельным скандалом»
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16:14
В компании Daimler в ФРГ начались обыски в связи с «дизельным скандалом»

В офисах компании Daimler в Германии правоохранительные органы проводят обыски. Как сообщает издание Focus Online, следственные действия связаны с делом о манипуляции данными о выхлопах вредных веществ.

Информацию о проведении обысков подтвердили в самой компании. Представитель Daimler отметил, что расследование ведется в отношении ряда сотрудников автоконцерна. При этом Daimler готов в полной мере сотрудничать со следствием.

Как уточняет Bloomberg, обыски проходят в 11 офисах компании по всей Германии. Ее сотрудников обвиняют в умышленном сокрытии информации и размещении рекламы, вводящей покупателей в заблуждение.

Ранее под следствием по делу о «дизельном скандале» оказался концерн Volkswagen. Автопроизводителей обвиняют, что они умышленно занижали данные о вредных выбросах, которые производят их автомобили. В США из-за нарушения экологических норм Volkswagen будет вынужден выплатить в общей сложности $25 млрд для урегулирования конфликта. 12 мая суд обязал автоконцерн выплатить $1,2 млрд для устранения дефектов в программном обеспечении своих автомобилей. Американские прокуроры также выразили свой интерес и к компании Daimler, заподозрив ее в аналогичных нарушениях. Из-за этого компания начала собственную проверку. 

Теги
Daimler, Германия, обыски
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