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Политика
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Ильдар Дадин стал лауреатом премии Немцова
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16:10
Ильдар Дадин стал лауреатом премии Немцова

Активист Ильдар Дадин стал лауреатом премии фонда Бориса Немцова «За отстаивание демократических ценностей в России» 2017 года. Об этом сообщил председатель фонда Владимир Кара-Мурза-младший на своей странице в Facebook.

Из 30 кандидатов на получение премии на сайте «Новой газеты» выбрали пять финалистов. Ими стали Ильдар Дадин, школьник Максим Лосев (один из организаторов антикоррупционной акции в Брянске 26 марта 2017 года), заключенный активист Сергей Мохнаткин, политик Алексей Навальный и правозащитник Зоя Светова.

Номинантов на получение премии выдвигали российские и зарубежные неправительственные организации: правозащитный центр «Мемориал», Фонд Фридриха Науманна, движение «Голос», «Солидарность», фонд Генриха Бёлля, «Открытая Россия», фонд «Свободная Россия», Норвежский Хельсинкский комитет, проект «Последний адрес», пражский фестиваль KULTURUS, кельнский Форум Льва Копелева, экспертная группа «Европейский диалог», нижегородский Фонд социально значимых инициатив, сообщество гражданских активистов «Акватика». Также своих кандидатов выдвигали члены совета Фонда Немцова и лауреат премии 2016 года Лев Шлосберг.

Финалисты будут приглашены на церемонию вручения премии Бориса Немцова, которая пройдет 12 июня 2017 года в немецком городе Бонне.

Первым лауреатом премии Бориса Немцова стал один из лидеров партии «Яблоко», бывший депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг. По словам Кара-Мурзы-младшего, «как и Борис Немцов, Лев Шлосберг публично и громко выступал против «закона подлецов» и против путинской войны с Украиной». 

Теги
премия, Ильдар Дадин, демократические ценности
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