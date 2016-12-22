В Думе продлили срок подготовки законопроекта о лишении гражданства

Совет Думы продлил срок внесения поправок к законопроекту об отзыве решения о представлении гражданства России осужденным за терроризм. Срок продлен до 10 июня. Об этом сообщил глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников, сообщает «Интерфакс».
По словам Крашенинникова, это связано с необходимостью рассмотреть предложения по законопроекту, поступившему от Верховного суда и правоохранительных органов. В частности, в Думе возникли вопросы в связи с гражданством детей тех людей, у которых будет отозвано гражданство России.
«Как быть с детьми, вот отменили гражданство, а дети у них уже получили российское гражданство. У нас есть проблемы с УПК: в какой срок предоставлять решение [об осуждении человека судом по террористической статье в соответствующие органы, которые принимают решение от отзыве гражданства] — пять дней или три дня — это сейчас обсуждаем с Верховным судом», — цитирует депутата агентство. Помимо этого Госдума обсуждает с администрацией президента, правительством и Верховным судом необходимость вносить поправки в статьи УК о преступлениях, за которых могут лишить гражданства России.
В первом чтении Госдума приняла законопроект 19 мая, «за» проголосовали 398 депутатов. Логика документа в том, что при вступлении в гражданство России человек обязуется соблюдать законодательство страны. При нарушении человеком некоторых положений Конституции России и законодательства, если это подтверждено судом, у него может быть отозвано гражданство.
Документ изначально внесли лидеры четырех фракций 18 апреля, однако затем он исчез из базы Госдумы. Законопроект был вновь внесен 21 апреля, список авторов пополнился председателем нижней палаты Вячеславом Володиным, его заместителями Игорем Лебедевым и Ириной Яровой и другими депутатами.