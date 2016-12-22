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«Русь Сидящая» рассказала об обыске у директора РАМТ
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15:55
«Русь Сидящая» рассказала об обыске у директора РАМТ

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к бывшему руководителю департамента господдержки искусства и народного творчества Министерства культуры Софье Апфельбаум, которая на данный момент является директором Российского академического молодежного театра (РАМТ). Об этом заявил координатор правозащитной организации «Русь Сидящая» Александр Федяров, передает «Интерфакс».

По его словам, обыски у Апфельбаум проходят по делу о хищении госсредств. По этому же делу проводились обыски у режиссера и художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, добавил Федяров.

Как сообщил РБК заместитель директора РАМТ Карп Мясников, в РАМТ обыски не проходят, а самой Софьи Апфельбаум на рабочем месте нет. «Ничего об обысках [у Апфельбаум] мне неизвестно», — отметил он.

В Следственном комитете России подтвердили обыски в «Гоголь-центре» и в квартире Серебренникова. Они проходят по делу о хищении бюджетных средства в размере около 200 млн руб., заявили в ведомстве. Как полагает следствие, неустановленные лица из автономной некоммерческой организации «Седьмая студия», члены которой являются актерами «Гоголь-центра», похитили госсредства с 2011 года по 2014 год. Данные деньги были выделены государством на развитие и популяризацию искусства.

В постановлении, которое было подписано следователем Игорем Федутиновым, сообщалось, что уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено в мае 2015 года. Данный документ находится в распоряжении РБК. Федутинов был следователем по делу о перестрелке около ресторана Elements в Москве, которую устроили подручные криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, сообщала газета «Коммерсантъ».

Как рассказали следователи, в 2014 году Апфельбаум, которая на тот момент занимала пост в Министерстве культуры, подписала с Серебренниковым соглашение о предоставлении «Седьмой студии» денег на развитие современного искусства. На эти средства труппа должна была поставить экспериментальные спектакли и концертные программы, а затем отчитаться о расходах. Федяров рассказал РБК, что Серебренников в данном деле фигурирует в качестве свидетеля и не «является ни подозреваемым, ни обвиняемым».

В свою очередь в Кремле, отвечая на вопрос об обысках у Серебренникова и в «Гоголь-центре», заявили, что в этом деле нет «ни политики, ни творчества». «Ничего там нет, поэтому нет никакого повода информировать Кремль», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. 

Теги
театр, обыски, РАМТ, «Гоголь-центр», обыски в театре
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