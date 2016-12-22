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РПЦ предложила привезти из Египта мощи основоположников православия
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16:29
РПЦ предложила привезти из Египта мощи основоположников православия

Патриарх Кирилл предложил патриарху коптской церкви Тавадросу II организовать доставку мощей основоположников православия из Египта в Россию. Об этом он сказал в ходе двусторонней встречи в патриаршей резиденции «Даниловская» в Москве, передает ТАСС.

«По итогам поездки нашей монашеской группы в Египет возникла такая мысль — обратиться к вам с просьбой о принесении мощей основоположников нашего общего монашества в Москву», — сказал он. По мнению патриарха, это вызовет «огромный духовный подъем у людей и укрепило бы наши отношения». «Ничто не объединяет так, как общие святые», — уверен он.

Вместе с тем патриарх Кирилл пригласил коптских христиан посетить российские святыни. «С нашей стороны наиболее приемлемы два периода времени: с 16 по 22 июня и с 20 по 26 августа», — уточнил он. ​Тавадрос II в свою очередь принял приглашение от российской стороны. «Мы рады, что российская делегация посетила Египет, и в следующем месяце (в июне) мы отправим египетскую делегацию в Россию», — сказал он.

Стороны также обсудили актуальные двусторонние темы, в том числе борьбу с терроризмом и религиозное образование.

Фотогалерея Какие святыни привозили в Россию и сколько верующих они собирали 21 мая в Москву из итальянского Бари привезут мощи святителя Николая, точнее, его левое ребро. Оно будет находиться в храме Христа Спасителя в Москве до 12 июля, затем мощи перевезут... Показать 9 фотографий

В воскресенье, 21 мая, патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя провел церемонию встречи мощей Святого Николая Чудотворца. Их привезли в Москву из итальянского города Бари, где они хранились 930 лет. За все это время мощи впервые были перевезены в другую страну.

О том, что мощи Святого Николая привезут в Россию, патриарх Кирилл договорился с папой римским Франциском в ходе встречи на Кубе в феврале 2016 года. 

Теги
РПЦ, Египет, патриарх Кирилл, мощи, Тавадрос II
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