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Капитальные затраты МТС в России в первом квартале снизились на 41%
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15:40
Капитальные затраты МТС в России в первом квартале снизились на 41%

Во вторник, 23 мая, МТС представила финансовые и операционные результаты за первый квартал 2017 года на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент РБК. Капитальные затраты группы снизились на 39,7%, до 11,1 млрд руб. При этом на Россию пришлось 9,7 млрд руб. из этой суммы, что на 41% меньше, чем в первом квартале 2016 года. Ранее МТС прогнозировала, что в 2017 года ее капитальные затраты составят около 80 млрд руб., что предполагало их снижение по сравнению с 2016 годом на 4,3%.

По словам президента МТС Андрея Дубовскова, инвестиции сократились за счет замедления темпов строительства сетей LTE (технология четвертого поколения, 4G): оператор активно строил их в 2014 году и 2015 году. Также завершился проект GPON (технология фиксированного доступа в интернет) в Москве, указано в материалах оператора. Дубовсков подтвердил прогноз по CAPEX в 2017 году и отметил, что основную часть капитальных затрат, 70–80%, компания планирует потратить в первом полугодии.

В первом квартале 2017 года темпы роста выручки МТС снизились. Выручка группы снизилась на 1,1%, до 104,7 млрд руб., тогда как в первом квартале 2016 года этот показатель вырос на 7,9%. Выручка от российского бизнеса выросла, но меньшими темпами, чем в первом квартале 2016 года: на 0,9% против 6,5%. В этом году она составила 97,1 млрд руб.

Как объяснил Дубовсков, на снижении показателей группы сказался дополнительный день в прошлом високосном году, укрепление рубля по отношению к национальным валютам стран присутствия, а также негативное влияние сокращения выручки в Армении и Туркменистане.

Показатель OIBDA МТС вырос на 1,8%, до 41,8 млрд руб. В России он составил 39,5 млрд руб., что на 2,4% выше, чем в первом квартале 2016 года. По словам президента МТС, это связано с относительной стабилизацией курса рубля и снижением влияния розничного бизнеса МТС на показатель. В этом году оператор приступил к сокращению розницы, отказавшись от 500 салонов в первом квартале.

Чистая прибыль группы сократилась на 14%, до 12,5 млрд руб. В России чистая прибыль снизилась еще более заметно, на 17,7%, до 12,4 млрд руб. На сокращение чистой прибыли группы повлияли колебания курсов валют, рост расходов на амортизацию из-за развития сетей в России и на Украине, говорится в отчете МТС. Чистый долг группы также вырос на 2,6%, до 203,3 млрд руб.

Абонентская база МТС в России выросла на 2,2%, до 79 млн человек. Компания подтвердила прогноз по выручке и OIBDA группы на снижение и увеличение в диапазоне 2%. 

Теги
МТС, LTE, мобильная связь
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