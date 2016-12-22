Михаил Барышников прокомментировал обыски в «Гоголь-центре»

Балетмейстер Михаил Барышников прокомментировал обыски, проводимые правоохранительными органами в «Гоголь-центре» и у его руководителя Кирилла Серебренникова. Его слова на своей странице в Facebook приводит журналист Екатерина Гордеева.

Барышников подчеркнул, что новость об обысках его «очень неприятно поразила». «Это просто не укладывается в голове. Художник, которым Россия должна была бы гордиться, унижен и оскорблен. А поскольку это человек, известный своей независимостью и свободолюбием, человек, неоднократно выступавший со смелыми политическими заявлениями, эти внезапные репрессии выглядят особенно скверно», — заявил он.

При этом Барышников отметил, что рассчитывает на то, что в защиту Серебренникова выступят представители общественности. «Надеюсь, что общественность в России и в мире заступится за одного из самых ярких деятелей современного театра», — подчеркнул Барышников.

Михаил Барышников, родившийся в 1948 году, был звездой советского балета и выступал в театре оперы и балета имени Кирова. В 1974 году после гастролей в Канаде он отказался возвращаться в СССР. В 2017 году он получил латвийское гражданство.

Ранее обыски прокомментировал российский писатель Григорий Чхартишвили (Акунин). Он отметил, что обыски у Серебренникова проходят в преддверии визита Владимира Путина во Францию. «Это один из немногих российских режиссеров, кого во Франции хорошо знают, — он много здесь работал. Классный пиар-ход накануне путинского визита. Прессе будет о чем писать и говорить», — сказал он.

Обыски в «Гоголь-центре» и у его руководителя, режиссера Кирилла Серебренникова начались во вторник, 23 мая. В Следственном комитете сообщили, что обыски связаны с делом о хищении в размере порядка 200 млн руб. В совершении преступления подозревается руководство студии, которая была ранее создана Серебренниковым. В то же время сам Серебренников проходит по делу в качестве свидетеля.