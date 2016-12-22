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Россия перейдет на электронные автопаспорта в июле 2018 года
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Россия перейдет на электронные автопаспорта в июле 2018 года
Бизнес, 16:09
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Россия перейдет на электронные автопаспорта в июле 2018 года

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) продлила срок перехода стран-участниц Евразийского союза на электронные транспортные паспорта до 1 июля 2018 года, сообщил представитель комиссии, передает корреспондент РБК.

«С 1 июля 2017 года по 1 июля 2018 года уполномоченные ведомства стран союза смогут наряду с оформлением электронных паспортов транспортных средств продолжить оформление документов в соответствии с ранее действующими правилами», — говорится в сообщении. После 1 июля 2018 года при покупке новых автомобилей будет выдаваться только электронный паспорт.

В то же время владельцы ранее купленных машин смогут пользоваться старыми бумажными техпаспортами или добровольно поменять их на электронные, уточнил представитель ЕЭК. «Если автовладельцы потеряли паспорт (бумажный. — РБК), то им заменят уже на электронный», — добавил он.

До 1 июля 2018 года страны ЕАЭС должны разработать необходимую нормативную базу и внедрить общую информационную систему, обеспечивающую обмен данными между национальными сегментами и взаимодействие с бизнес-сообществом и потребителями. По словам представителя комиссии, разработчиком электронной системы для внедрения новых паспортов выбрана компания «Электронный паспорт», входящая в структуру корпорации «Ростех». Решения о том, кто будет управлять этой системой в России, примет Минпромторг, добавил он.

16 мая комиссия решила рассмотреть перенос сроков перехода на электронные паспорта по просьбам ведомств стран-участниц союза. По словам представителя ЕЭК, Россия показывает максимальную готовность среди всех стран.

С 1 июля 2017 года вступает в силу постановление правительства о регистрации автомобилей в электронном виде. Электронный транспортный паспорт будет содержать информацию с момента его выпуска с конвейера. Кроме того, в нем будут содержаться сведения о техосмотрах, ремонте, авариях и данные о владельцах автомобиля.

Теги: авторынок , ЕАЭС
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