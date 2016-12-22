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Минобороны в два раза увеличило долги перед «Газпромом»
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15:19
Минобороны в два раза увеличило долги перед «Газпромом»

Начальник профильного департамента «Газпрома» Кирилл Селезнев на пресс-конференции 22 мая сообщил, что долги предприятий Министерства обороны России перед «Газпромом» за год увеличились более чем в два раза. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Общий долг структур Министерства обороны АО «Ремонтно-эксплутационное управление» («РЭУ») и АО «Главное жилищно-коммунальное хозяйство» («ГУ ЖКХ») перед «Газпромом» вырос на 119%, до 6,5 млрд руб. на 1 мая 2017 года. На 1 мая 2016 года сумма долга составляла 2,97 млрд руб. «Тенденции к улучшению нет, но надеемся, что она в 2017 году у нас будет», — отметил Селезнев.

По его словам, проблемы связаны с «организацией бюджетного процесса» в Министерстве обороны. Сейчас «Газпром» работает с федеральными органами власти над переходом к прямому бюджетному финансированию по оплате газа. Также планируется выделять несколько отдельных газовых контрактов из единого по всем энергоресурсам госконтракта. Кроме того, разрабатывается механизм контроля прохождения бюджетных средств через Минобороны, которыми будут оплачиваться поставки газа, говорится в распространенной на брифинге «Газпрома» презентации.

На заседании по газификации регионов в 2016 году министр обороны России Сергей Шойгу выступил с критикой в адрес «Газпрома» из-за низких темпов газификации военной инфраструктуры, в частности, военных городков. В ходе заседания заместитель председателя «Газпрома» Валерий Голубев рассказал о задержке проектов по проведению газопроводов в военные городки. Задержки связаны с необходимостью внести поправки в Земельный кодекс, для того чтобы участки, «принадлежащие государственным органам, могли передаваться на безвозмездной основе под объекты газоснабжения». 

Теги
Минобороны, «Газпром», Долг
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