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«Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» начали учения в Средиземном море
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14:20
«Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» начали учения в Средиземном море

Корабли Черноморского флота проводят в Средиземном море учения по сопровождению больших десантных кораблей. Об этом заявил представитель флота Вячеслав Трухачев, передает ТАСС.

По его словам, в маневрах также принимают участие новейшие фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» и сторожевой корабль «Сметливый». Трухачев рассказал, что они эскортируют корабельный отряд, в который входят три десантных корабля. Учениями руководит заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Валерий Куликов.

Кроме того, в ближайшие дни будут проведены учения по отражению воздушного нападения и по поиску подводных лодок условного противника. Также военные корабли проведут маневрирование, мероприятия по поддержке корабля на плаву во время атаки противника, а также отработают организацию связи. Трухачев рассказал, что в этих учениях примут участие вертолеты Ка-27ПЛ с российских боевых кораблей.

Как сообщалось в понедельник, 22 мая, сторожевой корабль «Сметливый» войдет в эскадру ВМФ России в Средиземном море. Как рассказали в пресс-службе, в настоящий момент в эскадру входят десять боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ России, в том числе «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен». 

Теги
учения, Черноморский флот, военные корабли
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