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Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП России на 2017 год до 1,3%
Материалы по теме Всемирный банк назвал два способа «процветания» российской экономики Всемирный банк улучшил прогноз по российской экономике
15:22
Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП России на 2017 год до 1,3%

Всемирный банк спрогнозировал рост внешнего валового продукта (ВВП) в России в 2017 году до 1,3%, а в 2018–2019 годах — на 1,4%. Об этом сообщается в 37-м докладе «Российская экономика: от рецессии к восстановлению», попавшем в распоряжение «РИА Новости».

Осенью 2016 года Всемирный банк прогнозировал рост на 1,4% и 1,8% в 2017 году и 2018 году соответственно. Тогда банк повысил свой прогноз из-за влияния геополитических рисков, которые связаны с ситуацией на Украине.

Оценку роста ВВП понизили в 2017 году из-за «эффекта более высокой базы», говорится в документе.

В докладе сообщается, что «улучшение внешнеторговой конъюнктуры в сочетании с более стабильными макроэкономическими условиями положительно повлияет на настроения потребителей и инвесторов», что восстановит внутренний спрос и повлечет за собой «небольшой рост» ВВП в России в 2017–2019 годах.

Всемирный банк назвал два способа «процветания» российской экономики

Также, по данным «РИА Новости», Всемирный банк прогнозирует рост мировой экономики на 2,7% в 2017 году и на 2,9% в 2018–2019 годах.

Всемирный банк 6 апреля 2016 года ухудшил прогноз по ВВП России, заявив о предстоящем падении по итогам года на 1,9%. Эксперты ссылались на низкие цены на нефть. 

Теги
МВФ Всемирный банк, российская экономика, рост ВВП, ВВП России
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