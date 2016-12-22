Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП России на 2017 год до 1,3%

Минтруд назвал отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами

Правительство повысило стоимость маркировки сигарет

Moody's повысило прогноз роста ВВП России до 1,5%

Проблемы с госзакупками помогли Крыму стать самым «экономным» регионом

Реальные доходы россиян в апреле упали на 7,6%

Россия пересмотрела список запрещенных белорусских поставщиков продуктов

Розничные продажи в России перестали падать впервые за два года

Кудрин разоблачил пять опасных для экономики мифов

В министерствах рассказали об экономии на бумаге и командировках

СМИ узнали о жалобах промышленности на резкий рост цен на электроэнергию

Цена нефти марки Brent впервые за месяц поднялась выше $54

Кабмин одобрил многократное увеличение участков для добычи нефти и газа

Кудрин заявил об отставании России по цифровизации экономики в три раза

Украина введет заградительные пошлины на шоколад из России

«Газпром» не стал участвовать в аукционе на Гыданское месторождение

Минтруд и Сбербанк запустят проект с электронными кадровыми документами

Зампредом ВЭБа стала директор правового департамента Минфина

Трамп предложит сбалансировать бюджет США за 10 лет

Герман Греф не ожидает снятия санкций с России в ближайшие три года

Греческий парламент одобрил новые меры жесткой экономии