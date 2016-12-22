Полиция эвакуировала торговый центр в центре Манчестера

В Манчестере полиция эвакуировала торговый центр Arndale в центре Манчестера. Как сообщает «Би-би-си», уже после того, как десятки людей покинули здание, внутри раздался хлопок. Однако что именно произошло там, неизвестно.
Associated Press указывает, что в Arndale был арестован один человек, однако причину задержания агентство не сообщило.Накануне вечером в Манчестере произошел взрыв на концерте певицы Арианы Гранде. В результате 22 человека погибли, более 50 получили ранения. По данным полиции, теракт устроил боевик-смертник.