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Правительство выделило 827 млн руб. на универсиаду в Красноярске
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13:22
Правительство выделило 827 млн руб. на универсиаду в Красноярске

Правительство утвердило выделение 827 млн руб. на создание инфраструктуры для Всемирной зимней универсиады — 2019 в Красноярске. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Субсидии правительства выделяются на те объекты, которые не были включены в программу «Развитие физической культуры и спорта».

«Выделение субсидий позволит в установленные сроки создать инфраструктуру, необходимую для проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске, в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации», — говорится в документе.

Универсиада является международным спортивным соревнованием между студентами вузов всего мира. Зимняя универсиада в Красноярске должна пройти в марте 2019 года. Ранее, в 2013 году, в России была проведена Летняя универсиада в Казани. В ней приняли участие 162 страны. 

Теги
правительство, Красноярск, универсиада
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