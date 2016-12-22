Правительство повысило стоимость маркировки сигарет

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении стоимости специальных марок для маркировки табачной продукции.
В соответствии с документом, опубликованном на портале правовой информации, цена тысячи марок увеличена с 150 руб. до 200 руб.
Повышение стоимости марок не приведет к существенному увеличению розничных цен на сигареты. Фактически стоимость каждой из марок, используемых для наклеивания на пачки сигарет, увеличивается лишь на 5 копеек — с 15 коп. до 20 коп.
В начале февраля Общественная палата предлагала установить минимальную цену сигарет по аналогии с бутылкой водки, зафиксировав ее на уровне 62–65 руб.