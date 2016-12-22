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Правительство повысило стоимость маркировки сигарет
Материалы по теме Госдума отказалась запрещать продажу сигарет лицам моложе 21 года Общественная палата предложила продавать сигареты не дешевле 65 руб.
13:02
Правительство повысило стоимость маркировки сигарет

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении стоимости специальных марок для маркировки табачной продукции.

В соответствии с документом, опубликованном на портале правовой информации, цена тысячи марок увеличена с 150 руб. до 200 руб.

Повышение стоимости марок не приведет к существенному увеличению розничных цен на сигареты. Фактически стоимость каждой из марок, используемых для наклеивания на пачки сигарет, увеличивается лишь на 5 копеек — с 15 коп. до 20 коп.

В начале февраля Общественная палата предлагала установить минимальную цену сигарет по аналогии с бутылкой водки, зафиксировав ее на уровне 62–65 руб. 

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сигареты
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