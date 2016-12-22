В Приамурье дети разбили памятник из-за несогласия с политикой Ленина

Школьники в поселке Ушумун Амурской области разбили памятник Ленину из-за «разногласий с политикой» основателя СССР, сообщает местное издание «Амурская правда».

По информации издания, фотографии поврежденного монумента опубликовали в соцсетях. Издание уточняет, что двое учеников восьмого и девятого классов «избили» битами бетонный памятник, который стоял на площади около железнодорожного вокзала. Они повредили постамент монумента, разбили вазоны, руки и ноги памятника и части пиджака. Детей задержали.

Ранее школьников не замечали в «хулиганских выходках», заявила директор школы, в которой они учились, Алла Судакова. По ее словам, один из мальчиков недавно занял второе место на олимпиаде по истории.

Власти Амурской области направили заявление в транспортную полицию, требуя от полиции привлечь подростков к ответственности за вандализм. Уголовное дело, скорее всего, не возбудят из-за того, что школьники не достигли возраста привлечения к ответственности (одному из них 14 лет, другому — 15), заявил изданию руководитель государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант. При этом, согласно ст. 20 УК РФ, по статье «Вандализм» к уголовной ответственности могут привлечь несовершеннолетних в возрасте от 14 лет.

Сотрудники госинспекции ​по охране объектов культурного наследия Амурской области оценивают состояние памятника и объем нанесенного ему ущерба, заявил Виталий Ребизант.​ По его словам, ремонт проведут за счет родителей хулиганов. Скорее всего, родители возместят ущерб и выплатят «солидный штраф», уточнил он.

В Министерстве культуры и архивного дела по региону заявили, что поврежденный памятник является одним из старейших монументов Владимиру Ленину. Его установили в 1939 году, и он находится на госучете в качестве памятника истории регионального значения.