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СК Ульяновска возбудил уголовное дело из-за гибели целой семьи
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13:09
СК Ульяновска возбудил уголовное дело из-за гибели целой семьи

Следственный комитет России (СКР) по Ульяновской области возбудил уголовное дело по поводу гибели в частном доме семьи из четырех человек. Об этом говорится в пресс-релизе, который опубликован на сайте ведомства.

Следствие возбудило дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По данным следователей, тела обнаружены утром, 23 мая, в частном доме по 1-й улице Попова в Ленинском районе Ульяновска. В этом доме проживали глава семьи 32 лет, его жена 28 лет и дети — восьмилетняя дочь и двухлетний сын.

На телах погибших нет признаков насильственной смерти.

СК сообщает, что дом оборудован газовым котлом. Одной из причин смерти, по информации следствия, может стать отравление газом.

На месте происшествия специалисты проведут экспертизу. 

Теги
Ульяновская область, семья, Следственный комитет России, гибель людей, отравление газом
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