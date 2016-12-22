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«Роснефть» проведет собрания акционеров во Владивостоке и Красногорске
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12:26
«Роснефть» проведет собрания акционеров во Владивостоке и Красногорске

«Роснефть» собирается изменить устав компании и добавить Владивосток и Красногорск в список городов, в которых будут проводиться собрания акционеров компании. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Владивосток будет включен в список городов, поскольку «Роснефть» заинтересована в развитии деятельности в Тихоокеанском регионе. В этом районе компания уже занимается крупными инвестиционными проектами, такими как судостроительный комплекс «Звезда» и Восточный нефтехимический комплекс. Кроме того, в дальневосточном регионе проживает около 11,9% акционеров компании. Красногорск собираются внести в список из-за его близости к Москве.

В соответствии с действующим уставом «Роснефти» собрания акционеров проводятся в десяти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре, Ставрополе, Саратове, Оренбурге, Тюмени, Красноярске, Хабаровске. 

Теги
«Роснефть», Владивосток, собрание акционеров, Красногорск
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