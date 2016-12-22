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12:13
В Москве 28 мая полностью перекроют Садовое кольцо

В Москве 28 мая Садовое кольцо перекроют в связи с велопробегом. Об этом сообщается на сайте департамента транспорта города Москвы.

Как отмечается в сообщении, в этот день с 06:00 мск до 19:00 мск будет закрыто движение по проспекту Академика Сахарова от Садового кольца до Каланчёвской улицы и улицы Маши Порываевой.

Кроме того, будет перекрыта внешняя и внутренняя сторона Садового кольца с 12:00 до окончания велопробега, а с 13:00 будет закрыто движение по Каланчёвской улице от Садово-Черногрязской до улицы Маши Порываевой.

В сообщении отмечается, что по мере проезда велоколонны закрытые участки будут открываться для автомобилей. 

Теги
Москва, Садовое кольцо, перекрытие движения
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