В Москве 28 мая полностью перекроют Садовое кольцо

В Москве 28 мая Садовое кольцо перекроют в связи с велопробегом. Об этом сообщается на сайте департамента транспорта города Москвы.



Как отмечается в сообщении, в этот день с 06:00 мск до 19:00 мск будет закрыто движение по проспекту Академика Сахарова от Садового кольца до Каланчёвской улицы и улицы Маши Порываевой.

Кроме того, будет перекрыта внешняя и внутренняя сторона Садового кольца с 12:00 до окончания велопробега, а с 13:00 будет закрыто движение по Каланчёвской улице от Садово-Черногрязской до улицы Маши Порываевой.



В сообщении отмечается, что по мере проезда велоколонны закрытые участки будут открываться для автомобилей.