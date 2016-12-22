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Представитель Сигала опроверг сообщения о получении гектара в Приморье
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12:17
Представитель Сигала опроверг сообщения о получении гектара в Приморье

Представитель получившего гражданство России американского актера Стивена Сигала Анар Рейбанд опроверг и назвал «абсурднными» сообщения о получении актером «дальневосточного гектара». Об этом Рейбанд заявил радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, такие сообщения надо заранее согласовать, иначе получается, что «кто-то пользуется нашим именем без нашего разрешения. А ведь имя Стивена Сигала — это бренд».

О том, что Стивен Сигал будет участвовать в съемках телешоу на телеканале «Россия 1» о получении им «дальневосточного гектара» в Приморье, заявил представитель телекомпании Илья Горбунов, говорилось на сайте администрации Приморья. В администрации региона считают, что телешоу с Сигалом поможет популяризировать федеральный закон «О дальневосточном гектаре».

На «дальневосточном гектаре» Сигал построит многофункциональный спортивный комплекс, где будет проводить мастер-классы и встречаться со спортсменами, уточнялось в сообщении. По словам Горбунова, на участке Сигала должны построить культурный центр с парком развлечений, гостиницами, музеем и выставочным центром. Он подчеркнул, что ведется работа с инвесторами, которые готовы реализовать эти проекты.

В марте заместитель главы Росреестра Андрей Приданкин рассказывал об интересе Сигала перед получением российского гражданства вопросом приобретения «дальневосточного гектара», сообщало «РИА Новости».

В начале ноября прошлого года Сигал получил гражданство России после «настойчивых» и «продолжительных» просьб, сообщал прес-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ф​едеральный закон «О дальневосточном гектаре» начал действовать с 1 июня 2016 года. Согласно ему, россияне могут получить в безвозмездное пользование один гектар в Дальневосточном федеральном округе сроком на пять лет. По окончании срока, если гражданин освоит эту землю, он получит ее в собственность. 

Теги
Стивен Сигал, дальневосточный гектар
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