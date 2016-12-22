Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+ДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,95 56,40 EUR Нал. 64,00 63,35 USD Бирж. 56,58 -0,06 EUR Бирж. 63,65 +0,04 USD ЦБ. 56,50 -0,66 EUR ЦБ. 63,17 -0,48 EUR/USD 1,13 +0,00 ММВБ 1949,17 -0,07% РТС 1085,28 +0,16% Brent 53,38 -0,67% DJIA 20894,83 +0,43% Nasdaq 6133,62 +0,82% FTSE 7507,88 +0,15%
Очевидец заявила об отсутствии проверок зрителей на «Манчестер Арене»
Лента новостей
В Москве 28 мая полностью перекроют Садовое кольцо 12:13, Общество В Kia рассказали о новом Picanto для России 12:12, Авто Конгрессмен рассказал о сокрытии Флинном дохода за «ужин с Путиным» 12:04, Политика Очевидец заявила об отсутствии проверок зрителей на «Манчестер Арене» 11:56, Общество Из-за реновации в ряде районов Москвы срубят каждое четвертое дерево 11:55, Общество СМИ рассказали о переносе запуска «Протон-М» со спутником США на 6 июня 11:51, Технологии и медиа Названа причина обысков у режиссера Кирилла Серебренникова 11:41, Общество Виктор Козловский стал новым руководителем московского метро 11:30, Общество Дональд Трамп назвал авторов теракта в Манчестере «злобными лузерами» 11:29, Политика Юг Израиля обстреляли с Синайского полуострова 11:27, Политика Власти Турции разрешили задержание 69 человек по делу о госперевороте 10:55, Политика Футболист «Спартака» рассказал об интересе со стороны европейских клубов 10:51, Спорт В Ярославской области в ДТП погиб настоятель храма 10:51, Общество «GM-АвтоВАЗ» остановил конвейер из-за нехватки комплектующих 10:41, Бизнес Оранжевые против зеленых: что делать, если машину эвакуировали 10:39, Авто «Русь сидящая» сообщила об обыске у режиссера Кирилла Серебренникова 10:34, Общество В уральском вузе объяснили рефераты о вреде либерализма 10:30, Общество Путин назвал теракт в Манчестере циничным преступлением 10:09, Политика СМИ сообщили об эвакуации крупнейшего депо в Лондоне 10:05, Общество «МегаФон» предложил три вида компенсации пострадавшим от сбоя абонентам 09:52, Технологии и медиа В Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафов за помощь нелегалам 09:48, Политика Стивен Сигал получит «дальневосточный гектар» 09:37, Общество В Совфеде заявили о готовности России помочь Британии расследовать теракт 09:21, Политика Миллиардер Леонард Блаватник продал издательский дом «Провинция» 09:17, Технологии и медиа Полиция Великобритании сообщила о 22 погибших при взрыве в Манчестере 09:15, Политика Взрыв в Манчестере совершил террорист-смертник 09:12, Общество  Очевидцы рассказали о панике после взрыва в Манчестере 09:08, Общество  АТОР рассказал об отсутствии пострадавших россиян при взрыве в Манчестере 08:58, Общество 
Очевидец заявила об отсутствии проверок зрителей на «Манчестер Арене»
Теракт на концерте в Манчестере, 11:56
0
Очевидец заявила об отсутствии проверок зрителей на «Манчестер Арене»

Служба безопасности на «Манчестер Арене», где во время концерта американской певицы Арианы Гранде 22 мая произошел взрыв, не проверяла сумки входящих людей, а зрители не проходили через рамочные металлодетекторы. Об этом рассказала очевидец произошедшего Никола Трохтова, передает «Чешское радио».

«Служба безопасности не проводила никаких проверок. Почти ноль», — сказала она. По словам Трохтовой, сотрудники безопасности спрашивали, есть ли с собой вода. «Они не проверяли наши сумки, даже не смотрели на них. Они давали нам пройти, полагая, что у нас ничего нет», — рассказала очевидец.

Взрыв произошел где-то спустя три-четыре минуты после того, как Ариана Гранде покинула сцену, сообщила Трохтова. «Мы услышали взрыв у выхода, затем было тихо мгновение, а потом мы услышали крик, и фанаты побежали», — рассказала она. Люди паниковали, вскакивали со своих мест и искали выход. По словам Трохтовой, никто не знал, что происходит.

Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании
Фотогалерея

В результате взрыва после концерта Гранде на «Манчестер Арене» погибли 22 человека, более 50 получили ранения. По данным полиции, взрыв произошел, когда завершился концерт и зрители пошли к выходу. По словам главы манчестерской полиции Яна Хопкинса, исполнителем теракта был террорист-смертник. Его личность пока не установлена.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и родственникам погибших и пострадавших при взрыве. Российский лидер назвал произошедшее «циничным и бесчеловечным преступлением» и отметил, что Россия рассчитывает на то, что заказчики будут «заслуженно» наказаны.

В свою очередь американский лидер Дональд Трамп назвал организаторов взрыва в «Манчестер Арене» «злобными лузерами». Он также выразил соболезнования Великобритании в связи с терактом.

Теги: взрыв , Манчестер , «Манчестер Арена»
Материалы по теме
Дональд Трамп назвал авторов теракта в Манчестере «злобными лузерами» Политика
Путин назвал теракт в Манчестере циничным преступлением Политика
Полиция Великобритании сообщила о 22 погибших при взрыве в Манчестере Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
Башкортостан
Калининград
Новосибирск
С.-Петербург
Черноземье
Вологда
Краснодар
Пермь
Татарстан
Екатеринбург
Н.Новгород
Ростов-на-Дону
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку