Очевидец заявила об отсутствии проверок зрителей на «Манчестер Арене»

Служба безопасности на «Манчестер Арене», где во время концерта американской певицы Арианы Гранде 22 мая произошел взрыв, не проверяла сумки входящих людей, а зрители не проходили через рамочные металлодетекторы. Об этом рассказала очевидец произошедшего Никола Трохтова, передает «Чешское радио».

«Служба безопасности не проводила никаких проверок. Почти ноль», — сказала она. По словам Трохтовой, сотрудники безопасности спрашивали, есть ли с собой вода. «Они не проверяли наши сумки, даже не смотрели на них. Они давали нам пройти, полагая, что у нас ничего нет», — рассказала очевидец.

Взрыв произошел где-то спустя три-четыре минуты после того, как Ариана Гранде покинула сцену, сообщила Трохтова. «Мы услышали взрыв у выхода, затем было тихо мгновение, а потом мы услышали крик, и фанаты побежали», — рассказала она. Люди паниковали, вскакивали со своих мест и искали выход. По словам Трохтовой, никто не знал, что происходит.

В результате взрыва после концерта Гранде на «Манчестер Арене» погибли 22 человека, более 50 получили ранения. По данным полиции, взрыв произошел, когда завершился концерт и зрители пошли к выходу. По словам главы манчестерской полиции Яна Хопкинса, исполнителем теракта был террорист-смертник. Его личность пока не установлена.



Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и родственникам погибших и пострадавших при взрыве. Российский лидер назвал произошедшее «циничным и бесчеловечным преступлением» и отметил, что Россия рассчитывает на то, что заказчики будут «заслуженно» наказаны.

В свою очередь американский лидер Дональд Трамп назвал организаторов взрыва в «Манчестер Арене» «злобными лузерами». Он также выразил соболезнования Великобритании в связи с терактом.