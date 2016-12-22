Дональд Трамп назвал авторов теракта в Манчестере «злобными лузерами»

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Президент США Дональд Трамп, который находится с официальным визитом в Вифлееме, утром во вторник выразил соболезнования в связи с терактом в Манчестере, в результате которого 22 человека погибли, более 50 получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщает агентство Reuters, глава Белого дома назвал авторов нападения «злобными лузерами».

В свою очередь советник Трампа Себастьян Горка указал, что теракт в Манчестере произошел ровно через четыре года после убийства в Лондоне британского военнослужащего Ли Ригби, сообщает Washington Examiner. Уроженец Манчестера погиб в результате нападения исламских радикалов.

По данным полиции Манчестера, исполнителем теракта стал боевик-смертник, который пронес взрывное устройство на концерт Арианы Гранде. Данных о том, были ли у него сообщники, пока нет.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за случившееся. 
Теги
теракт, Дональд Трамп, «Манчестер Арена»
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