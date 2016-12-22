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В Ярославской области в ДТП погиб настоятель храма
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10:51
В Ярославской области в ДТП погиб настоятель храма

Под Ярославлем в результате ДТП погиб настоятель храма великомученика Никиты протоиерей Игорь Клоков. Об этом сообщает местный портал ProГород.

ДТП произошло 21 мая под Ярославлем в районе Туношны. Столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и Renault Symbol. За рулем одной из машин находился священник Клоков. После аварии его доставили в реанимацию в состоянии комы и прооперировали, но спасти Клокова не удалось.

Водитель другого автомобиля также получил травмы. Отпевание священника состоится 24 мая в храме великомученика Никиты. 

Теги
ДТП, священник, Ярославская область
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