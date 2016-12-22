СМИ сообщили об эвакуации крупнейшего депо в Лондоне

В Лондоне эвакуировано самое крупное депо Victoria Coach Station. Об этом сообщает в своем Twitter Би-би-си London Travel.
Как отмечается в сообщении, в здании был обнаружен подозрительный предмет.
В Twitter Би-би-си также сообщается, что было перекрыто движение
В понедельник, 22 мая, вечером во время концерта американской певицы Арианы Гранде на «Манчестер Арене» произошел взрыв. В результате погибли 22 человека, более 50 получили ранения. По данным полиции, взрыв произошел в фойе после концерта, когда зрители шли к выходу.
Глава манчестерской полиции Ян Хопкинс во вторник, 23 мая, сообщил, что исполнителем теракта был террорист-смертник. Его личность пока не установлена. Пока никто не взял ответственность за взрыв.