Полиция Великобритании сообщила о 22 погибших при взрыве в Манчестере

Число погибших при взрыве на стадионе «Манчестер Арена» возросло до 22 человек. Среди погибших есть дети. Об этом сообщил главный констебль Иэн Хопкинс, передает The Guardian.
Полиция предполагает, что нападавший действовал в одиночку, однако власти проверяют, не входил ли он в состав группировки.
Ранее в полиции сообщали о 59 пострадавших.
Взрыв прогремел вечером 22 мая во время концерта певицы Арианы Гранде. Предположительно, взрыв произошел в фойе стадиона. Глава правительства Великобритания назвала произошедшее терактом.
Ранее сообщалось о 19 погибших.