В Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафов за помощь нелегалам

Кабмин внес в Госдуму проект закона об увеличении административных штрафов за предоставление услуг нелегальным мигрантам, а также за неправильное оформление документов на проживание в России иностранцев и лиц, которые не имеют российского гражданства. Соответствующий документ, который опубликован на сайте кабмина 23 мая, подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Законопроект одобрили на заседании российского правительства 18 мая.
По ч. 3 ст. 18.9 КоАП предусмотрена административная ответственность за предоставление жилья, транспортного средства или оказание иных услуг иностранцу или лицу без российского гражданства, которое на территории России нарушает порядок или правила транзитного проезда через территорию страны.
Законопроект предполагает увеличение максимальных штрафов для граждан с 4 тыс. до 5 тыс. руб. Штрафы для должностных лиц могут вырасти с 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — с 300 тыс. до 500 тыс. руб.
С помощью этих мер предполагается усовершенствовать законодательство, чтобы обеспечить национальную безопасность страны.