Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Политика
В Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафов за помощь нелегалам 09:48 Путин назвал теракт в Манчестере циничным преступлением 10:09 В Совфеде заявили о готовности России помочь Британии расследовать теракт 09:21 Полиция Великобритании сообщила о 22 погибших при взрыве в Манчестере 09:15 Из-за взрыва в Манчестере в Британии остановлена предвыборная кампания 08:47 Еврокомиссия не достигла соглашения с Грецией по макрофинансовой помощи 08:24 Американец признался в попытке передать России секретные снимки 07:52 Минюст объяснил проведение государственных митингов в обход закона 07:06 Белый дом подтвердил прекращение безвозмездных военных субсидий Украине 06:00 WP узнала о планах Трампа нанять адвокатов для «российского дела» 02:42 Флинн отказался предоставить сенату документы по «российскому делу» 01:09 Матвиенко предложила ввести запрет на участие детей в протестных акциях 00:45 Совбез ООН осудил запуск баллистической ракеты КНДР 00:25 «Блок Петра Порошенко» выступил против введения визового режима с Россией Вчера, 23:44 Версальские смотрины: зачем Путин едет к новому президенту Франции Вчера, 23:07 Бизнесмена объявили в международный розыск по делу экс-главы Марий Эл Вчера, 22:18 Reuters узнал о наличии у Венесуэлы 5 тыс. российских ракет для ПЗРК Вчера, 21:56 Путин наградил Турчака и Лепса за заслуги перед Отечеством Вчера, 21:35 Киев заявил о невозможности полностью заблокировать российские соцсети Вчера, 21:08 В Госдуме отклонили идею переноса вступления «пакета Яровой» на пять лет Вчера, 20:55 Депутат попросил Чайку проверить «воздействие» Transparency на Поклонскую Вчера, 20:25
Лента новостей 10:52 МСК
«Русь сидящая» сообщила об обыске у режиссера Кирилла Серебренникова Общество, 10:34 В уральском вузе объяснили рефераты о вреде либерализма Общество, 10:30 Путин назвал теракт в Манчестере циничным преступлением Политика, 10:09 СМИ сообщили об эвакуации крупнейшего депо в Лондоне Общество, 10:05 Лучшие предложения рынка наличной валюты  10:00   USD НАЛ. Покупка 56,78 Продажа 56,75 EUR НАЛ. 63,74 63,70 «МегаФон» предложил три вида компенсации пострадавшим от сбоя абонентам Технологии и медиа, 09:52 В Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафов за помощь нелегалам Политика, 09:48 Стивен Сигал получит «дальневосточный гектар» Общество, 09:37 В Совфеде заявили о готовности России помочь Британии расследовать теракт Политика, 09:21 Миллиардер Леонард Блаватник продал издательский дом «Провинция» Технологии и медиа, 09:17 Полиция Великобритании сообщила о 22 погибших при взрыве в Манчестере Политика, 09:15 Взрыв в Манчестере совершил террорист-смертник Общество, 09:12 Очевидцы рассказали о панике после взрыва в Манчестере Общество, 09:08 АТОР рассказал об отсутствии пострадавших россиян при взрыве в Манчестере Общество, 08:58 Из-за взрыва в Манчестере в Британии остановлена предвыборная кампания Политика, 08:47 Еврокомиссия не достигла соглашения с Грецией по макрофинансовой помощи Политика, 08:24 Продавец земли на Рублевке рассказал о трехсторонней сделке с Усмановым Бизнес, 07:53 Американец признался в попытке передать России секретные снимки Политика, 07:52 Посольство России открыло горячую линию для пострадавших в Манчестере Общество, 07:15 Минюст объяснил проведение государственных митингов в обход закона Политика, 07:06 Взрыв на концерте в Манчестере: что известно на данный момент Общество, 06:58 СМИ опубликовали видео с моментом взрыва в Манчестере Общество, 06:51 Минпромторг поддержал проект первого электромобиля в России Технологии и медиа, 06:31 Ариана Гранде прокомментировала взрыв на своем концерте в Манчестере Общество, 06:05 Белый дом подтвердил прекращение безвозмездных военных субсидий Украине Политика, 06:00 Число пострадавших при взрыве в Манчестере выросло до 59 Общество, 05:38 WP узнала о попытке частного сыщика найти налоговую декларацию Трампа Общество, 05:21 Мэй проведет экстренное заседание в связи со взрывом в Манчестере Общество, 05:12
В Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафов за помощь нелегалам
Материалы по теме ФСБ задержала в Москве 19 членов группировки по легализации мигрантов Эксперты заявили о провале плана интеграции мигрантов с помощью экзаменов В Петербурге трудоустроят мигрантов для профилактики терроризма Вместо МВД адаптацией мигрантов займется Агентство по национальностям
09:48
В Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафов за помощь нелегалам

Кабмин внес в Госдуму проект закона об увеличении административных штрафов за предоставление услуг нелегальным мигрантам, а также за неправильное оформление документов на проживание в России иностранцев и лиц, которые не имеют российского гражданства. Соответствующий документ, который опубликован на сайте кабмина 23 мая, подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Законопроект одобрили на заседании российского правительства 18 мая.

По ч. 3 ст. 18.9 КоАП предусмотрена административная ответственность за предоставление жилья, транспортного средства или оказание иных услуг иностранцу или лицу без российского гражданства, которое на территории России нарушает порядок или правила транзитного проезда через территорию страны.

Законопроект предполагает увеличение максимальных штрафов для граждан с 4 тыс. до 5 тыс. руб. Штрафы для должностных лиц могут вырасти с 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц ­— с 300 тыс. до 500 тыс. руб.

С помощью этих мер предполагается усовершенствовать законодательство, чтобы обеспечить национальную безопасность страны. 

Теги
кабмин, Дмитрий Медведев, денежный штраф, нелегалы, иммигранты
Другие материалы РБК
Дочь московского чиновника блеснула на вечеринке в Турции (фото)
Лучшим зданием в Европе признали ровесника советских хрущевок (фото)
Сразу 16 компаний изменили цены на автомобили в России за месяц
Олимпийский чемпион скончался в возрасте 37 лет
Сколько можно заработать на устаревших денежных знаках и ценных бумагах
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку