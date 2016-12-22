Миллиардер Леонард Блаватник продал издательский дом «Провинция»

Миллиардер Леонард Блаватник (40 место в рейтинге богатейших людей мира Forbs, состояние $20 млрд) продал издательский дом «Провинция» гендиректору компании Олегу Никанову, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на финансового директора ИД «Провинция» Марину Минину.
Издание также указывает, что Ксения Сокольская, которая представляет интересы Блаватника, вышла из ООО «ИД «Провинция» и связанных юридических лиц еще в ноябре, а единоличным собственником всех этих компаний стал Никанов.
В своем комментарии изданию Минина подтвердила, что в ноябре ИД сменил владельца, а также отметила, что проведенная сделка была «денежной» и совершена без привлечения кредитных средств. Точную стоимость покупки издательского дома Минина не называет. Комментарий Ксении Сокольской «Коммерсанту» получить не удалось.
Блаватник владел «Провинцией» с 2010 года, выкупив его у Бориса Гиллера. Издательстий дом для миллиардера был непрофильным активом, указывает «Коммерсантъ». Принадлежащий ему холдинг Access Industries управляет активами в разных сферах, включая звукозаписывающую компанию Warner Music и крупного производителя полипропилена LyondellBasell.
Издательский дом занимается выпуском более двух десятков региональных еженедельных газет, среди которых «Пульс Поволжья», «Амурский меридиан», «Саратовский Арбат», «Тамбовский меридиан», «Томь» и др.
По словам Мининой, ИД «Провинция» — прибыльная компания, которая зарабатывает за счет продажи тиражей в регионах. В этом году после смены собственника ИД начал развивать и сайт.