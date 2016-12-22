Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Лента новостей
Миллиардер Леонард Блаватник продал издательский дом «Провинция» 09:17 В Совфеде заявили о готовности России помочь Британии расследовать теракт 09:21 Полиция Великобритании сообщила о 22 погибших при взрыве в Манчестере 09:15 Взрыв в Манчестере совершил террорист-смертник 09:12 Очевидцы рассказали о панике после взрыва в Манчестере 09:08 АТОР рассказал об отсутствии пострадавших россиян при взрыве в Манчестере 08:58 Из-за взрыва в Манчестере в Британии остановлена предвыборная кампания 08:47 Еврокомиссия не достигла соглашения с Грецией по макрофинансовой помощи 08:24 Продавец земли на Рублевке рассказал о трехсторонней сделке с Усмановым 07:53 Американец признался в попытке передать России секретные снимки 07:52 Посольство России открыло горячую линию для пострадавших в Манчестере 07:15 Минюст объяснил проведение государственных митингов в обход закона 07:06 Взрыв на концерте в Манчестере: что известно на данный момент 06:58 СМИ опубликовали видео с моментом взрыва в Манчестере 06:51 Минпромторг поддержал проект первого электромобиля в России 06:31 Ариана Гранде прокомментировала взрыв на своем концерте в Манчестере 06:05 Белый дом подтвердил прекращение безвозмездных военных субсидий Украине 06:00 Число пострадавших при взрыве в Манчестере выросло до 59 05:38 WP узнала о попытке частного сыщика найти налоговую декларацию Трампа 05:21 Мэй проведет экстренное заседание в связи со взрывом в Манчестере 05:12 В Китае при затоплении шахты 11 горняков оказались заблокированы 04:46
Лента новостей 9:21 МСК
Полиция Великобритании сообщила о 22 погибших при взрыве в Манчестере Политика, 09:15 Взрыв в Манчестере совершил террорист-смертник Общество, 09:12 Очевидцы рассказали о панике после взрыва в Манчестере Общество, 09:08 Лучшие предложения рынка наличной валюты  09:00   USD НАЛ. Покупка 56,80 Продажа 56,75 EUR НАЛ. 63,80 63,65 АТОР рассказал об отсутствии пострадавших россиян при взрыве в Манчестере Общество, 08:58 Из-за взрыва в Манчестере в Британии остановлена предвыборная кампания Политика, 08:47 Еврокомиссия не достигла соглашения с Грецией по макрофинансовой помощи Политика, 08:24 Продавец земли на Рублевке рассказал о трехсторонней сделке с Усмановым Бизнес, 07:53 Американец признался в попытке передать России секретные снимки Политика, 07:52 Посольство России открыло горячую линию для пострадавших в Манчестере Общество, 07:15 Минюст объяснил проведение государственных митингов в обход закона Политика, 07:06 Взрыв на концерте в Манчестере: что известно на данный момент Общество, 06:58 СМИ опубликовали видео с моментом взрыва в Манчестере Общество, 06:51 Минпромторг поддержал проект первого электромобиля в России Технологии и медиа, 06:31 Ариана Гранде прокомментировала взрыв на своем концерте в Манчестере Общество, 06:05 Белый дом подтвердил прекращение безвозмездных военных субсидий Украине Политика, 06:00 Число пострадавших при взрыве в Манчестере выросло до 59 Общество, 05:38 WP узнала о попытке частного сыщика найти налоговую декларацию Трампа Общество, 05:21 Мэй проведет экстренное заседание в связи со взрывом в Манчестере Общество, 05:12 В Китае при затоплении шахты 11 горняков оказались заблокированы Общество, 04:46 В Венесуэле протестующие сожгли дом Уго Чавеса Общество, 04:30 Тереза Мэй прокомментировала инцидент на «Манчестер Арене» Общество, 04:29 СМИ сообщили о возможном террористе-смертнике на «Манчестер Арене» Общество, 03:48 Полиция сообщила о 19 погибших и 50 пострадавших на «Манчестер Арене» Общество, 03:13 Полиция расценила инцидент на «Манчестер Арене» как возможный теракт Общество, 03:01 Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании. Фоторепортаж Фотогалерея, 02:49 WP узнала о планах Трампа нанять адвокатов для «российского дела» Политика, 02:42 NBC сообщил о 20 погибших и «сотнях» пострадавших на «Манчестер Арене» Общество, 02:35
Миллиардер Леонард Блаватник продал издательский дом «Провинция»
Материалы по теме «Коммерсантъ» узнал о незапланированном визите Путина во Францию ФНС подала иск о банкротстве двух структур медиахолдинга News Media Главред The New Times сообщила о предупреждении от Роскомнадзора Леонард Блаватник покинул совет директоров UC Rusal
09:17
Миллиардер Леонард Блаватник продал издательский дом «Провинция»

Миллиардер Леонард Блаватник (40 место в рейтинге богатейших людей мира Forbs, состояние $20 млрд) продал издательский дом «Провинция» гендиректору компании Олегу Никанову, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на финансового директора ИД «Провинция» Марину Минину.

Издание также указывает, что Ксения Сокольская, которая представляет интересы Блаватника, вышла из ООО «ИД «Провинция» и связанных юридических лиц еще в ноябре, а единоличным собственником всех этих компаний стал Никанов.

В своем комментарии изданию Минина подтвердила, что в ноябре ИД сменил владельца, а также отметила, что проведенная сделка была «денежной» и совершена без привлечения кредитных средств. Точную стоимость покупки издательского дома Минина не называет. Комментарий Ксении Сокольской «Коммерсанту» получить не удалось.

Блаватник владел «Провинцией» с 2010 года, выкупив его у Бориса Гиллера. Издательстий дом для миллиардера был непрофильным активом, указывает «Коммерсантъ». Принадлежащий ему холдинг Access Industries управляет активами в разных сферах, включая звукозаписывающую компанию Warner Music и крупного производителя полипропилена LyondellBasell.

Издательский дом занимается выпуском более двух десятков региональных еженедельных газет, среди которых «Пульс Поволжья», «Амурский меридиан», «Саратовский Арбат», «Тамбовский меридиан», «Томь» и др.

По словам Мининой, ИД «Провинция» — прибыльная компания, которая зарабатывает за счет продажи тиражей в регионах. В этом году после смены собственника ИД начал развивать и сайт. 

Теги
Леонид Блаватник, Олег Никаноров, ИД «Провинция»
Другие материалы РБК
Власти придумали наказание за отказ от медосвидетельствования
Сразу 16 компаний изменили цены на автомобили в России за месяц
Олимпийский чемпион скончался в возрасте 37 лет
"Ошеломлена этим местом": светская львица из РФ описала поездку "на дачу"
«Подбрасывало от страха»: зрители оценили продолжение сериала
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку