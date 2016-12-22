АТОР рассказал об отсутствии пострадавших россиян при взрыве в Манчестере

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Общество
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В результате взрыва на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании, по предварительным данным, российские туристы не пострадали. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В сообщении АТОР отмечается, что на данный момент посольство России в Великобритании не располагает точными данными, были ли среди пострадавших граждане России. Российское представительство в Лондоне попросило россиян сообщить в социальной сети о том, что они находятся в безопасности. В том случае если гражданам России понадобится помощь, они могут позвонить в посольство России в Великобритании по экстренному телефонному номеру: +447768566868.

Взрыв на «Манчестер Арене», которая является крупнейшей спортивно-концертной площадкой Великобритании, произошел в понедельник вечером, 22 мая, после окончания концерта американской певицы Арианы Гранде. В результате погибли 19 человек, 59 пострадали. По данным полиции, взрыв прогремел в фойе концертного зала, когда зрители покидали свои места и шли к выходу. Как рассказали очевидцы, они слышали два взрыва.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй назвала взрыв на «Манчестер Арене» «ужасным террористическим актом». Она выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших и заверила, что британские власти предпримут всё возможное, чтобы узнать детали произошедшего.

На данный момент никто не взял ответственность за врыв. 

Теги
взрыв, АТОР, российские туристы
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