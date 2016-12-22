В Совфеде заявили о готовности России помочь Британии расследовать теракт

Российские спецслужбы готовы поделиться с Великобританией всей имеющейся у них информацией для расследования взрыва на стадионе в Манчестере несмотря на то, что Великобритания отказалась от сотрудничества с российскими спецслужбами. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, передает «РИА Новости».
Озеров добавил, что произошедшее в Манчестере послужило уроком британским спецслужбам в плане того, что без помощи других стран их работа может «дать сбои». Он отметил, что взрыв на манчестерском стадионе «похож на теракт». Это говорит о том, что нет стран, которые могут себя обезопасить от таких вещей, подчеркнул глава комитета Совфеда.
Взрыв на концерте в Манчестере: что известно на данный момент
Взрыв в спортино-концертном комплексе «Манчестер Арена» в Манчестере на концерте Арианы Гранде произошел вечером 22 мая. Жертвами ЧП, по последним данным, стали не менее 19 человек, 59 человек ранены. Reuters и CNN сообщали, что взрыв мог произвести террорист-смертник. Террористические организации пока не взяли на себя ответственность за произошедшее.