Еврокомиссия не достигла соглашения с Грецией по макрофинансовой помощи

Совет министров финансов еврозоны, Международный валютный фонд (МВФ) и правительство Греции не достигли на переговорах соглашения, которое помогло бы получить Греции новый транш кредита. Переговоры прошли в понедельник, 22 мая, в Афинах. Об этом сообщили представители Еврокомиссии (ЕК), передает агентство Reuters.
Греция нуждается в макрофинансовой помощи в размере €7,3 млрд на погашение кредитов, чтобы избежать дефолта в июле. Для того чтобы получить деньги, греческий парламент одобрил сокращение пенсий и повышение налогов в четверг, 18 мая. Министры считают, что Афинам нужно принять дополнительные меры.
Греция 3 мая попросила у Всемирного международного банка €3 млрд на реализацию в стране программы по борьбе с безработицей, заявлял представитель правительства Греции, писало издание The Wall Street Journal. По словам собеседника газеты, деньги попросили на создание в стране 300 тыс. рабочих мест для сокращения уровня безработицы, которая составляет 23%.
Европейские страны выдали Греции €200 млрд финансовой помощи. В обмен на это Греция должна провести реформы, которые поспособствуют оздоровлению экономики.
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас сообщал в мае 2016 года, что Афины не смогут выплачивать долги в ближайшие месяцы, если не получат денежную помощь от европейских кредиторов.