Американец признался в попытке передать России секретные снимки

Житель Калифорнии признался в том, что хотел продать российским спецслужбам секретные спутниковые снимки, об этом сообщает агентство Associated Press.
По данным агентства, 49-летний Грегори Джастис, работавший инженером по контракту с Минобороны США, украл с места работы «секретную информацию со спутников» с намерением продать документы человеку, которого он принимал за российского разведчика, однако им оказался агент ФБР.
В ходе нескольких встреч с агентом под прикрытием в первой половине 2016 года Джастис передавал ему секретную информацию, получая от $500 до $1000 за встречу. Теперь ему грозит до 35 лет тюрьмы.
Мужчина был арестован в июле. Согласно его показаниям, ему нужны были деньги на лечение жены. Приговор инженеру должны вынести 18 сентября.