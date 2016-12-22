Посольство России открыло горячую линию для пострадавших в Манчестере

Посольство России в Лондоне открыло телефон доверия для пострадавших в результата взрыва в Манчестере. Об этом пресс-служба посольства сообщила на своей странице в Facebook.
Телефон доверия: +447768566868. Кроме того, представители посольства просят всех россиян, которые в данный момент находятся в Манчестере, при технической возможности сделать в Facebook отметку о нахождении в безопасности.
Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» произошел 22 мая сразу после окончания концерта американской певицы Арианы Гранде. По данным полиции, это был теракт, в результате которого погибли 19 человек и 59 пострадали. Как сообщала полиция, взрыв прогремел в фойе здания, где было много людей. Не исключается версия, что взрыв осуществил террорист-смертник.