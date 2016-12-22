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Политика
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Белый дом подтвердил прекращение безвозмездных военных субсидий Украине
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06:00
Белый дом подтвердил прекращение безвозмездных военных субсидий Украине

Глава административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни заявил о прекращении безвозмездных военных субсидий Украине и некоторым другим странам. Об этом Малвейн сообщил журналистам, передает Reuters.

По словам Малвейна, Белый дом меняет несколько иностранных военных программ с прямых грантов на кредиты. «Вместо того, чтобы предоставить кому-либо $100 млн, мы может предоставить им кредитные гарантии, в результате они смогут покупать больше вещей», — сказал глава управления.

Как сообщает агентство, программы военных субсидий будут сохранены для Израиля и для Египта.

Ранее The Wall Street Jouranl сообщал о ликвидации многих иностранных военных субсидий, предоставляемых Госдепом, а также о замене таких субсидий на кредиты. Согласно плану США, гранты перестанут предоставляться Пакистану, Тунису, Ливану, Украине, Колумбии, Филиппинам и Вьетнаму.

Издание подчеркивало, что Госдеп намерен продолжать распределять военные гранты Израилю ($3,1 млрд), Иордании ($250 млн) и Египту ($1,3 млрд), что будет учтено в бюджете на 2018 год. ​ 

Теги
Украина, Белый дом
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