Число пострадавших при взрыве в Манчестере выросло до 59

По уточненным данным, число пострадавших в результате взрыва на «Манчестер Арене» составляет 59 человек. Об этом сообщает Служба скорой помощи северо-западного региона на своей странице в Twitter

Ранее сообщалось, что в числе пострадавших около 50 человек. Число жертв взрыва на данный момент остается неизменным – 19 человек.

Вечером в понедельник, 22 мая, на стадионе «Манчестер Арена» в городе Манчествер на северо-западе Англии, где проходил концерт амерканской певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв. Это случилось когда концерт завершился и люди уже покидали свои места и направлялись к выходу. Очевидцы сообщают, что слышали два взрыва.

По данным полиции, взрыв прогремел в фойе здания, где было много людей. Полиция расценивает случившееся как возможный теракт. Не исключается версия, что взрыв осуществил террорист-смертник.