Мэй проведет экстренное заседание в связи со взрывом в Манчестере

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет во вторник 23 мая заседание чрезвычайного комитета в связи со взрывом на стадионе «Манчестер Арена», который прогремел вечером 22 мая и унес жизни 19 человек, сообщает «Би-би-си».

Сообщается, что встреча назначена на 09:00 утра по британскому времени (11:00 мск).

Ранее Мэй, комментируя случившееся, назвала его «ужасным террористическим актом». Она также выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших и заверила, что власти страны делают все возможное для установления всех деталей произошедшего.

Взрыв на «Манчестер Арене» – крупнейшей спортивно-концертной площадке Великобритании – произошел вечером 22 мая, когда там шел концерт американской певицы Арианы Гранде. По данным полиции, взрыв произошел после того, как концерт закончился и люди покидали свои места и направлялись к выходу. Взрыв прогремел в фойе, где было много людей. Очевидцы сообщают, что слышали два взрыва.