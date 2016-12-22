Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Общество
Мэй проведет экстренное заседание в связи со взрывом в Манчестере 05:12 Ариана Гранде прокомментировала взрыв на своем концерте в Манчестере 06:05 Число пострадавших при взрыве в Манчестере выросло до 59 05:38 WP узнала о попытке частного сыщика найти налоговую декларацию Трампа 05:21 В Китае при затоплении шахты 11 горняков оказались заблокированы 04:46 В Венесуэле протестующие сожгли дом Уго Чавеса 04:30 Тереза Мэй прокомментировала инцидент на «Манчестер Арене» 04:29 СМИ сообщили о возможном террористе-смертнике на «Манчестер Арене» 03:48 Полиция сообщила о 19 погибших и 50 пострадавших на «Манчестер Арене» 03:13 Полиция расценила инцидент на «Манчестер Арене» как возможный теракт 03:01 Взрывы на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании. Фоторепортаж 02:49 NBC сообщил о 20 погибших и «сотнях» пострадавших на «Манчестер Арене» 02:35 Полиция заявила о погибших и пострадавших на стадионе в Манчестере 01:54 СМИ сообщили о возможных взрывах на стадионе в Манчестере 01:29 Избитого в Мексике россиянина выписали из реанимации Вчера, 23:59 В Химках неизвестный открыл стрельбу из оружия Вчера, 23:24 Суд заочно арестовал бизнесмена по делу экс-главы Марий Эл Вчера, 23:08 Путин наградил сотрудников метро Петербурга за действия во время теракта Вчера, 23:05 Росгвардия опровергла данные о создании собственного уголовного розыска Вчера, 21:47 Путин смягчил ограничения оборота огнестрельного оружия во время ЧМ-2018 Вчера, 21:08 Минобрнауки ограничило доступ к заседаниям ВАК Вчера, 20:41
Лента новостей 6:20 МСК
Лучшие предложения рынка наличной валюты  06:00   USD НАЛ. Покупка 56,80 Продажа 56,75 EUR НАЛ. 63,70 63,65 Число пострадавших при взрыве в Манчестере выросло до 59 Общество, 05:38 WP узнала о попытке частного сыщика найти налоговую декларацию Трампа Общество, 05:21 Мэй проведет экстренное заседание в связи со взрывом в Манчестере Общество, 05:12 В Китае при затоплении шахты 11 горняков оказались заблокированы Общество, 04:46 В Венесуэле протестующие сожгли дом Уго Чавеса Общество, 04:30 Тереза Мэй прокомментировала инцидент на «Манчестер Арене» Общество, 04:29 СМИ сообщили о возможном террористе-смертнике на «Манчестер Арене» Общество, 03:48 Полиция сообщила о 19 погибших и 50 пострадавших на «Манчестер Арене» Общество, 03:13 Полиция расценила инцидент на «Манчестер Арене» как возможный теракт Общество, 03:01 Взрывы на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании. Фоторепортаж Фотогалерея, 02:49 WP узнала о планах Трампа нанять адвокатов для «российского дела» Политика, 02:42 NBC сообщил о 20 погибших и «сотнях» пострадавших на «Манчестер Арене» Общество, 02:35 Полиция заявила о погибших и пострадавших на стадионе в Манчестере Общество, 01:54 СМИ сообщили о возможных взрывах на стадионе в Манчестере Общество, 01:29 Флинн отказался предоставить сенату документы по «российскому делу» Политика, 01:09 Матвиенко предложила ввести запрет на участие детей в протестных акциях Политика, 00:45 Совбез ООН осудил запуск баллистической ракеты КНДР Политика, 00:25 Пенсионные фонды попросили ЦБ смягчить условия стресс-тестов Финансы, 00:01 Избитого в Мексике россиянина выписали из реанимации Общество, Вчера, 23:59 «Блок Петра Порошенко» выступил против введения визового режима с Россией Политика, Вчера, 23:44 В Химках неизвестный открыл стрельбу из оружия Общество, Вчера, 23:24 Суд заочно арестовал бизнесмена по делу экс-главы Марий Эл Общество, Вчера, 23:08 Версальские смотрины: зачем Путин едет к новому президенту Франции Политика, Вчера, 23:07 Путин наградил сотрудников метро Петербурга за действия во время теракта Общество, Вчера, 23:05 Moody's повысило прогноз роста ВВП России до 1,5% Экономика, Вчера, 22:33 Бизнесмена объявили в международный розыск по делу экс-главы Марий Эл Политика, Вчера, 22:18 Бывшая жена Потанина подала иск к экс-супругу на 849 млрд рублей Бизнес, Вчера, 22:17
Мэй проведет экстренное заседание в связи со взрывом в Манчестере
05:12
Мэй проведет экстренное заседание в связи со взрывом в Манчестере

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет во вторник 23 мая заседание чрезвычайного комитета в связи со взрывом на стадионе «Манчестер Арена», который прогремел вечером 22 мая и унес жизни 19 человек, сообщает «Би-би-си».

Сообщается, что встреча назначена на 09:00 утра по британскому времени (11:00 мск).

Ранее Мэй, комментируя случившееся, назвала его «ужасным террористическим актом». Она также выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших и заверила, что власти страны делают все возможное для установления всех деталей произошедшего. 

Фотогалерея Взрывы на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании На стадионе «Манчестер Арена» в городе Манчестер в Великобритании, где вечером 22 мая проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, предположительно, прогремели взрывы. Очевидцы рассказали... Показать 9 фотографий

Взрыв на «Манчестер Арене» – крупнейшей спортивно-концертной площадке Великобритании – произошел вечером 22 мая, когда там шел концерт американской певицы Арианы Гранде. По данным полиции, взрыв произошел после того, как концерт закончился и люди покидали свои места и направлялись к выходу. Взрыв прогремел в фойе, где было много людей. Очевидцы сообщают, что слышали два взрыва.  

Другие материалы РБК
Власти придумали наказание за отказ от медосвидетельствования
В России хотят изменить формулу расчета платежей за коммунальные услуги
Половину выплат по ОСАГО в 2016-м получили вовсе не пострадавшие в ДТП
Сразу 16 компаний изменили цены на автомобили в России за месяц
38-летний спортсмен попал в аварию на скорости 370 км/ч
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку