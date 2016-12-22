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WP узнала о попытке частного сыщика найти налоговую декларацию Трампа
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WP узнала о попытке частного сыщика найти налоговую декларацию Трампа

Частный детектив из американского штата Луизиана попытался незаконно найти налоговую декларацию президента США Дональда Трампа через онлайн-программу материальной помощи студентам. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Джордан Хэмлетт, 31-летний сыщик, 13 сентября безуспешно попытался добыть документ. Позднее власти США взяли подозреваемого под стражу, детективу предъявлено обвинение в использовании не принадлежащего ему номера социальной страховки, с помощью которой он пытался зарегистрироваться в онлайн-программе.

Трамп стал первым за последние 40 лет президентом США, который отказался публиковать свою налоговую декларацию в ходе предвыборной кампании в 2016 году. По данным газеты, Хэмлетт, работавший девять лет частным следователем, сообщил о совершении правонарушения «добровольно». «Он говорил о содеянном с гордостью», — сообщил газете прокурор.

Однако Хэмлетт обратился в суд с просьбой не признавать его высказывания во время разговора с прокурором в качестве доказательства, так как, по словам сыщика, он не был уведомлен о его правах и с ним на момент разговора не было адвоката. Позднее адвокат Хэмлетта Майкл Фисер сообщил изданию, что его подзащитный намерен представить все факты в суде о том, что «он на самом деле сделал и почему».

В налоговых декларациях Трампа нашлись связанные с Россией доходы

Ранее Associated Press со ссылкой на юристов Трампа сообщило, что в налоговых декларациях Трампа за последние десять лет не найдено связей с доходами нынешнего президента из России, за исключением сделки, заключенной Трампом в 2008 году с миллиардером Дмитрием Рыболовлевым и контракта на проведение в Москве в 2013 году конкурса красоты «Мисс Вселенная». 

Теги
Дональд Трамп, налоговая декларация, частный детектив
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