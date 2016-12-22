В Китае при затоплении шахты 11 горняков оказались заблокированы

В Китае 11 горняков после затопления угольной шахты не могут выбраться на поверхность. Об этом сообщает CNTV.

По данным телеканала, инцидент произошел накануне ночью, 22 мая, на одной из шахт уезда Цинсюй городского округа Тайюань. На данный момент спасатели смогли установить связь с четырьмя рабочими.

Операция по спасению горняков продолжается.

Ранее, 10 марта, после обвала на угольной шахте в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая 17 человек оказались заблокированы. Инцидент произошел в шахте компании Longmay Mining Holding Group. Сперва в шахте начался пожар, после чего произошел обвал. В результате 17 человек оказались заперты под землей, еще 256 шахтеров удалось спасти.