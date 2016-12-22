Тереза Мэй прокомментировала инцидент на «Манчестер Арене»

Премьер Великобритании Тереза Мэй выступила с заявлением по поводу взрыва, прогремевшего вечером в понедельник на стадионе «Манчестер Арена» во время концерта певицы Арианы Гранде, который унес жизни 19 человек.

Как передает «Би-би-си», Мэй выразила соболезнования родственникам погибших и тем, кто пострадал от «этого инцидента, который расценивается полицией как ужасный террористический акт». «Мы работает над тем, чтобы установить все детали произошедшего», — сказано в ее заявлении.

По свидетельствам очевидцев, взрыв прогремел уже после окончания концерта, когда люди покидали свои места и направлялись к выходу. По данным полиции, взрыв прогремел в фойе стадиона.

Полиция сообщила, что жертвами взрыва стали 19 человек, еще около 50 человек пострадали. Reuters со ссылкой на свои источники сообщает, что взрыв мог устроить террорист-смертник.