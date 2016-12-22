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СМИ сообщили о возможном террористе-смертнике на «Манчестер Арене»
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03:48
СМИ сообщили о возможном террористе-смертнике на «Манчестер Арене»
Фото: Peter Byrne / PA / AP

Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» во время концерта певицы Арианы Гранде мог произвести террорист-смертник. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Телеканала со ссылкой на источник в правоохранительнрых органах сообщает, что на месте ЧП один из погибших идентифицирован как террорист-смертник

«Би-би-си» со ссылкой на полицию сообщает, что один взрыв прогремел в фойе стадиона. Кроме того, сообщается, что найдено второе подозрительное устройство. Как сообщает полиция Манчестера, сотрудники правоохранительных органов собираются произвести контролируемый взрыв. 

Британская полиция назвала произошедшее на «Манчестер арене» как предполагаемый теракт. По последним официальным данным, при взрыве погибли 19 человек, около 50 пострадали.

Фотогалерея Взрывы на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании На стадионе «Манчестер Арена» в городе Манчестер в Великобритании, где вечером 22 мая проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, предположительно, прогремели взрывы. Очевидцы рассказали... Показать 9 фотографий

Также в сообщении полиции, опубликованном в официальном Twitter, сказано, что произошедшее будет расцениваться как террористический акт, пока не будут получены свидетельства обратного.



 

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Теги
Великобритания, взрыв, Манчестер, Теракт
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