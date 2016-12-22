Полиция сообщила о 19 погибших и 50 пострадавших на «Манчестер Арене»

Полиция Манчестера сообщила о 19 погибших и не менее 50 пострадавших при взрыве на стадионе «Манчестер Арена» во время концерта американской певицы Арианы Гранде
Полиция Манчестера сообщила о 19 погибших и около 50 пострадавших в результате взрыва на стадионе «Манчестер Арена» во время выступления певицы Арианы Гранде. Об этом полиция сообщила в Twitter.
Кроме того, полиция заявила, что будет считать произошедшее терактом до тех пор, пока не получит доказательства обратного. По ее данным, инцидент произошел около 10:35 вечера по местному времени.