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Полиция сообщила о 19 погибших и 50 пострадавших на «Манчестер Арене»
03:13
Полиция сообщила о 19 погибших и 50 пострадавших на «Манчестер Арене»
Полиция Манчестера сообщила о 19 погибших и не менее 50 пострадавших при взрыве на стадионе «Манчестер Арена» во время концерта американской певицы Арианы Гранде

Полиция Манчестера сообщила о 19 погибших и около 50 пострадавших в результате взрыва на стадионе «Манчестер Арена» во время выступления певицы Арианы Гранде. Об этом полиция сообщила в Twitter.

Кроме того, полиция заявила, что будет считать произошедшее терактом до тех пор, пока не получит доказательства обратного. По ее данным, инцидент произошел около 10:35 вечера по местному времени. 

Теги
Англия, Манчестер
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