NBC сообщил о 20 погибших и «сотнях» пострадавших на «Манчестер Арене»

По меньшей мере 20 человек погибли и, возможно, «сотни» пострадали в результате предполагаемых взрывов, прогремевших вечером в понедельник на «Манчестер Арене» в Англии, где проходил концерт певицы Арианы Гранде. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах как британских, так и американских.
По словам собеседников телеканала, предположительно, было два взрыва. Однако, что это были за взрывы, пока не установлено. Источники подчеркивают, что вся информация пока является предварительной.
Предполагаемые взрывы прогремели в понедельник вечером на концерте в городе Манчестер, где выступала певица Ариана Гранде. Полиция ранее сообщила, что в результате инцидента есть погибшие и раненные. Официальных данных по числу погибших и пострадавших пока нет.