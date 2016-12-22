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Общество
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NBC сообщил о 20 погибших и «сотнях» пострадавших на «Манчестер Арене»
02:35
NBC сообщил о 20 погибших и «сотнях» пострадавших на «Манчестер Арене»

По меньшей мере 20 человек погибли и, возможно, «сотни» пострадали в результате предполагаемых взрывов, прогремевших вечером в понедельник на «Манчестер Арене» в Англии, где проходил концерт певицы Арианы Гранде.  Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах как британских, так и американских.

По словам собеседников телеканала, предположительно, было два взрыва. Однако, что это были за взрывы, пока не установлено. Источники подчеркивают, что вся информация пока является предварительной.

Фотогалерея Взрывы на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании На стадионе «Манчестер Арена» в городе Манчестер в Великобритании, где вечером 22 мая проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, предположительно, прогремели взрывы. Очевидцы рассказали... Показать 9 фотографий

Предполагаемые взрывы прогремели в понедельник вечером на концерте в городе Манчестер, где выступала певица Ариана Гранде. Полиция ранее сообщила, что в результате инцидента есть погибшие и раненные. Официальных данных по числу погибших и пострадавших пока нет. 

 

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