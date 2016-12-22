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WP узнала о планах Трампа нанять адвокатов для «российского дела»
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Мария Кокорева
WP узнала о планах Трампа нанять адвокатов для «российского дела»

Дональд Трамп

Фото: Zuma / Global Look Press
Дональд Трамп близок к тому, чтобы нанять себе стороннего адвоката по делу о «связях с Россией», узнала The Washington Post. Президент и его команда уже провели ряд консультаций с претендентами

Президент США Дональд Трамп и советники главы государства начали поиски адвоката для Трампа, который будет оказывать помощь президенту в расследовании возможного вмешательства России в выборы президента в 2016 году. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на четыре источника, имеющих отношение к переговорам.

По данным издания, президент и его советники в частном порядке проводили беседу с каждым из претендентов. Как сообщают источники, близкие к поискам, Трамп расположен нанять команду юристов, а не одного человека, которые бы представляли его интересы при федеральном расследовании в Конгрессе.

Среди претендентов источники назвали адвокатов Марка Казовитца, Роберта Джайфра, Рида Вайнгартена и Теодора Олсона.

Белый дом не ответил на запрос Washington Post, как Трамп будет оплачивать услуги юристов, работа которых не может быть оплачена за счет федерального бюджета. Как сообщил изданию финансовый юрист избирательной кампании Трампа, президент сможет использовать деньги из избирательного фонда, который продолжает пополняться до сих пор.​

Также в рамках «российского дела» Трамп, по данным Washington Post, обращался в марте к руководителям спецслужб США с просьбой публично опровергнуть заявления о связях окружения Трампа с Россией. Президент лично попросил директора национальной разведки Дэна Коутса и главу Агентства национальной безопасности Майкла Роджерса выпустить заявления об отсутствии доказательств связи Трампа с Россией во время предвыборной кампании прошлого года.

В Белом доме изданию отказались комментировать сообщения, назвав их «беспочвенными обвинениями, основанные на незаконных утечках анонимов». 

Теги
США, выборы президента США, Дональд Трамп
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