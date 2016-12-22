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СМИ сообщили о возможных взрывах на стадионе в Манчестере
01:29
Мария Кокорева
СМИ сообщили о возможных взрывах на стадионе в Манчестере

Полицейский у стадиона «Манчестер Арена»

Фото: Zuma / Global Look Press

На стадионе «Манчестер Арена» на западе Англии во время выступления певицы Арианы Гранде очевидцы сообщили о двух звуках, «похожих на взрывы». Об этом сообщает SkyNews.

Полиция в Манчестере призвала людей держаться подальше от стадиона после сообщений об инциденте.

Позднее полиция города назвала происшествие «серьезным инцидентом».

Телеканал также обратил внимание на видео очевидца с концерта. На видео видно, как люди в панике покидают стадион.

Как сообщает Daily Mail, десятки машин скорой помощи приехали на место происшествия. По данным издания, взрыв прозвучал после того, как американская певица закончила свое выступление и покинула сцену.

Из-за инцидента движение поездов с вокзала Манчестера в Британии остановлено, сообщила железнодорожная компания National Rail.

 

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