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Совбез ООН осудил запуск баллистической ракеты КНДР
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Совбез ООН осудил запуск баллистической ракеты КНДР

Совбез ООН осудил запуск баллистической ракеты, проведенный 21 мая властями Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, члены Совбеза «выразили обеспокоенность» по поводу испытаний ракеты, назвав такое действие властей КНДР «дестабилизирующим поведением и грубым, провокационным нарушением». Совбез также намерен «внимательно следить за ситуацией» и впоследствии принять «значительные меры», включая санкции.

Ранее власти КНДР признали успешным запуск баллистической ракеты средней дальности Pukguksong 2. Как сообщало северокорейское агентство ЦТАК, руководил запуском ракеты лично глава КНДР Ким Чен Ын. Испытание было проведено «для оценки технических показателей».

После нового запуска ракеты КНДР Совбез ООН намерен провести экстренное совещание по инциативе США, Японии и Южной Кореи. Заседание члены совета проведут в закрытом формате. Предыдущее совещание Совбеза, посвященное ракетной программе КНДР, было проведено 16 мая, тогда члены СБ ООН пригрозили КНДР введением новых санкций.
  

Теги
Совбез ООН, ООН, КНДР, баллистические ракеты
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