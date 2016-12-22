Совбез ООН осудил запуск баллистической ракеты КНДР

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Путин наградил Турчака и Лепса за заслуги перед Отечеством

Киев заявил о невозможности полностью заблокировать российские соцсети

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