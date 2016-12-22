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Избитого в Мексике россиянина выписали из реанимации
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Избитого в Мексике россиянина выписали из реанимации

Раненный после драки с жителями мексиканского города Канкун россиянин Алексей Макеев выписан из реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в Мексике Дмитрия Болбота.

По словам Болбота, россиянин покинул отделение интенсивной терапии, куда он ранее поступил с черепно-мозговой травмой. «Главный врач больницы подтвердил информацию, что Макеев пришел в себя, его перевели в палату для менее тяжелых пациентов, его состояние оценивается как стабильное», — сказал дипломат.

Как сообщил Болбот, пока неизвестно, когда Макеев будет выписан из больницы.

Ранее Макеева врачи ввели в состояние искусственой комы. Как сообщал Болбот «РИА Новости», у Макеева «серьезнейшая черепно-мозговая травма», он был парализован.

Инцидент у дома Макеева в Канкуне произошел 20 мая. Собравшиеся заставили россиянина выйти из дома, затем толпа атаковала его. Во время драки Макеев ранил молодого человека ножом, тот впоследствии скончался. Как сообщало издание Excelsior, к моменту, когда на место происшествия прибыла полиция, Макеев был сильно ранен.

Местные жители приняли решение линчевать россиянина после того, как Макеев опубликовал видео на Youtube, где он выкрикивал слоганы и оскорбления в адрес мексиканцев. 

Теги
Мексика, массовая драка
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