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Общество
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Вчера, 23:08
Суд заочно арестовал бизнесмена по делу экс-главы Марий Эл

Суд заочно арестовал бывшего владельца птицефабрики «Акашевская» Николая Криваша, которого следователи подозревают в даче взятки экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову. Об этом сообщает «Интерфакс».

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Кривашу заочно предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере по ч.5 ст. 291 УК РФ. Согласно постановлению, бизнесмен должен быть отправлен под арест на два месяца после задержания правоохранительными органами.

Ранее в ходе судебного заседания Криваш был объявлен в международный розыск. При этом, по данным ТАСС, защитник предпринимателя Игорь Трунов уже сообщил, что объявление его подопечного в международный розыск незаконно, так как местонахождение Криваша известно.​ Он, по словам адвоката, «проходит лечение в Израиле».

Клан Маркеловых: что стоит за уголовным делом против главы Марий Эл

Следователи обвинили главу Марий Эл Леонида Маркелова в получении взятки в 235 млн руб 13 апреля. По этому производству вместе с Маркеловым проходят еще два человека: предприниматель Николай Криваш, а также глава местного телеканала «Регион 12» Наталья Кожанова. По версии следствия, Маркелов, занимая пост главы Марий Эл, получил более 235 млн руб. «за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса».

Что известно о птицефабрике «Акашево»

Птицефабрика «Акашево» входит в одноименный холдинг, основанный в 2005 году. По оценкам отраслевого журнала «Агроинвестор», «Акашево» в 2016 году заняло девятое место в топ-10 крупнейших производителей мяса. Птицефабрика выпустила 203 тыс. т бройлера в живом весе (или 166,5 тыс. т в убойном).

«Акашево» владеет более чем 200 птичниками для выращивания бройлеров на 14 площадках в разных районах республики Марий-Эл. Кроме того, в состав «Акашево» входят комбикормовый завод, элеватор, колбасный завод, а также собственная розничная сеть. Осенью 2016 года «Ведомости» писали со ссылкой на источники, что владельцем «Акашево» может стать принадлежащий семье главы Минсельхоза Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева. По данным базы СПАРК, бенефециары компании сменились в октябре 2016 года, сейчас ее конечный владелец — Мария Лисицына, которая владеет птицефабрикой через краснодарский ООО «Агроактив».


  

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суд, арест
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