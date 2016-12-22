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Moody's повысило прогноз роста ВВП России до 1,5%
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22:33
Moody's повысило прогноз роста ВВП России до 1,5%

Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз роста ВВП России в 2017 и 2018 годах до 1,5%. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте агентства.

«В прошлом году экономика России вступила на путь восстановления, и в 2017 году она улучшится», — заявил соавтор отчета старший вице-президент Moody's Кристин Линдоу​.

Moody's, как уточняется в самом документе, прогнозирует, что реальный рост российского ВВП «увеличится на 1,5% в год в 2017 и 2018 годах». «При этом частные расходы на потребление и инвестиции будут поддерживаться ростом реальных доходов домашних хозяйств и постепенным ослаблением денежно-кредитной политики», — пояснили составители отчета. 

Теги
Россия, ВВП, Moody's
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