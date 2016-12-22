Росгвардия опровергла данные о создании собственного уголовного розыска

Росгвардия опровергла информацию о планах ведомства создать​ собственный уголовный розыск. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Федеральной службы войск на­ци­о­наль­ной гвардии.

«В ряде СМИ появилась информация о том, что Росгвардия намерена создать свой аналог МУРа», — напомнили представители ведомства, отметив, что «данная информация не соответствует действительности».

​Росгвардия, как пояснили в пресс-службе, «выполняет свои задачи вне рамок оперативно-разыскной деятельности».

Ранее 22 мая о том, что Федеральная служба войск на­ци­о­наль­ной гвардии планирует создать собственный орган оперативно-разыскной деятельности со ссылкой на Telegram-канал Mash сообщало издание Life.

Также, как уточнял телеканал, к Росгвардии «могут отойти функции Центра противодействия экстремизму». Бойцы ведомства, по информации Life, должны были начать «искать террористов, боевиков и экстремистов наряду с ФСБ».

При этом ранее о том, что Росгвардия подготовит соответствующих специалистов, если ее решат наделить правом на ведение оперативно-разыскной деятельности, журналистам заявлял первый заместитель главкома ведомства генерал-полковник Сергей Меликов, писал «Интерфакс».

«На сегодняшний день мы выполняем те задачи, которые на нас возложены, которые не предполагают наличия оперативно-разыскной деятельности в войсках национальной гвардии», — пояснял тогда он.