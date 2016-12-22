Президент компании Torres предсказал дефицит вина на европейском рынке

На европейском рынке вина ожидается дефицит и рост цен. Об этом заявил в интервью РБК президент испанской компании Torres Мигель Торрес.



По его словам, на европейском рынке «сложилась сложная ситуация» из-за погодных условий. Мигель Торрес отметил, что урожай из-за «погодных катаклизмов» «будет очень плохим». Он рассказал, что последние месяцы цены на вино растут, однако какого предела они достигнут, винодел затруднился ответить. «Будем считать», — сказал он.

Торрес отметил, что в Бордо во Франции и в Тоскане в Италии из-за заморозков погиб «значительный процент урожая». «Наша компания оценивает потери в два миллиона килограммов винограда урожая этого года — это 10–15% от всего объема» — сказал Торрес.

Мигель Торрес — РБК: «Может, когда-то лучшие вина будут делать в Сибири»

В начал​​​е мая газета «Коммерсантъ» сообщала, что Министерство финансов России ввело акцизы для зарубежных вин с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения. С начала 2016 года акциз для тихих вин составит 5 руб. за литр, а для игристых — 13 руб. за литр. Обычная ставка для незащищенных напитков была 9 и 26 руб. соответственно.

Однако с 2017 года акциз для игристых возрос на 1 руб., а для тихих вин остался прежним. Однако обычный сбор для них был повышен в два раза, до 18 руб., а для игристых на 10 руб. за литр.



Собеседники «Коммерсанта» из нескольких крупных импортных компаний рассказали, что указ Минфина о повышении акцизов стал для рынка полной неожиданностью. Владелец компании «Моро» Дмитрий Сырых рассказал изданию, что большинство импортеров может разориться. По его подсчетам, с рынка могут уйти 80% компаний.

В Федеральной таможне и Министерстве финансов отметили, что вина с защищенным географическим указанием — это только российские вина, а импортеры будут платить недоплаченные суммы по повышенным акцизам. Об этом говорилось в пресс-релизе, поступившем в РБК. Как сообщал РБК, речь может идти более чем о 900 млн руб.