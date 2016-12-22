На месте памятника Дзержинскому решили вместо фонтана положить плитку

В Москве на месте памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади сделают «пешеходный островок», который будет замощен плиткой. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Такое решение было принято после того, как мэрия Москвы отказалась от идеи установить фонтан.



Как отмечается в сообщении, работы по благоустройству на Лубянской площади начнутся в конце июня в рамках программы «Моя улица». Планируется убрать цветочную клумбу, которая разбита на месте, где стоял памятник Дзержинскому. Затем на этом месте появится «пешеходный островок», замощенной плиткой. Осенью там планируют посадить деревья.

Мэрия Москвы отмечает, что на Лубянской площади в связи с дорожными работами, которые продлятся до 10 июня, будет перекрыта одна полоса движения автомобилей в сторону Новой площади. В рамках работы будут установлены «островки безопасности» с новыми светофорами. Для строительства огорожен участок в 400 метров.



Ранее в 2015 году «Единая Россия» предложила установить фонтан на месте памятника Джзержинскому и объявила конкурс на его дизайн. В результате победил проект «Жар-птица» студента Московского художественного института им. В.И.Сурикова. Как сообщал телеканал «Москва 24», автор предложил сделать фонтан в форме обелиска, который представляет собой птицу, взмывающую вверх. Стелла, на которой она стоит, предлагали сделать в виде хвоста птицы.

В конце марта 2017 года столичные власти отказались ставить фонтан на месте памятника, так как его установка технически невозможна. «Специалисты доказывают, что не можем разместить там фонтан», — заявлял заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

В свою очередь в 2015 году КПРФ предлагала провести референдум о том, чтобы памятник Дзержинскому был восстановлен на своем месте на Лубянской площади. Памятник был демонтирован в 1991 году. Мосгоризбирком разрешил провести референдум, но представители коммунистической партии отказались отдавать подписи в поддержку соответствующего референдума. Они объяснили это тем, что на референдум выносились также вопросы об образовании и здравоохранения, а прошел только вопрос о памятнике.